Salvini, il Consiglio d'Europa è ente inutile, produce cazzate

Al Consiglio d'Europa "si dovrebbero vergognare", è "un altro ente inutile che costa ai cittadini italiani e europei per produrre in cambio cazzate, perché quello della polizia italiana razzista è una cazzata, come dicono a Oxford. Gli estensori di questa cazzata si dovrebbero vergognare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando a margine dell'assemblea della guardia costiera.