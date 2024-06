Salvini, 'gravissimo se Ue bocciasse accordo Ita-Lufthansa'

"Ho appena parlato con Giorgetti. Se fosse vero che Bruxelles sta aspettando il giorno dopo le elezione per bocciare l'accordo tra Ita e Lufthansa, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia e facendo un favore ai francesi, sarebbe gravissimo". Così Matteo Salvini a Milano. "Se per egoismo di qualcuno o pressioni burocratiche francesi - aggiunge il ministro dei Trasporti e leader leghista - qualcuno sta pensando di buttare a mare migliaia di lavoratori e condannare la compagnia di bandiera italiana a un destino incerto e di licenziamenti, sarebbe un grave attacco all'Italia, un atto ostile, non staremo a guardare".