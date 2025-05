Operazione congiunta USA-Italia libera rifugiati dall'ambasciata argentina a Caracas

Il giornalista venezuelano David Placer riferisce che le cinque persone che da oltre 14 mesi avevano ottenuto lo status di rifugiati da Buenos Aires nell'ambasciata argentina a Caracas sono state liberate da un'operazione congiunta di Stati Uniti e Italia. I cinque sono già arrivati "in salvo in territorio statunitense", ha confermato poco fa l'account ufficiale del Dipartimento di Stato americano in lingua spagnola. Si sarebbe trattato dunque di una vera e propria fuga e non, come riportato inizialmente dal sito venezuelano AlbertoNews, di una liberazione dopo la concessione dei lasciapassare da parte del governo di Maduro.

"Gli Stati Uniti accolgono con favore il successo del salvataggio di tutti gli ostaggi trattenuti dal regime presso l'ambasciata argentina a Caracas. Dopo un'operazione precisa, tutti gli ostaggi sono ora sani e salvi sul suolo statunitense. L'illegittimo regime di Maduro ha minato le istituzioni venezuelane, violato i diritti umani e messo a repentaglio la nostra sicurezza regionale. Esprimiamo la nostra gratitudine a tutto il personale coinvolto in questa operazione e ai nostri partner che hanno contribuito alla liberazione sicura di questi eroi venezuelani", ha scritto su X il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Da parte sua, la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha definito "impeccabile ed epica" l'operazione guidata dagli Stati Uniti. "Un'operazione impeccabile ed epica per la Libertà di cinque eroi del Venezuela. Il mio riconoscimento e infinito ringraziamento a tutti coloro che l'hanno resa possibile", ha scritto la Machado sul suo profilo di X promettendo che "libereremo ciascuno dei nostri 900 eroi imprigionati da questa tirannia e 30 milioni di venezuelani. E con la libertà verrà il cambiamento irreversibile verso una Venezuela di prosperità, giustizia e pace".