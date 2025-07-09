Rutte, 'Cina aumenta le sue forze non per parate militari'

Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

9 lug 2025
I rischi per Taiwan aumentano, Xi si coordinerebbe con Putin

La Cina sta "accrescendo" le sue forze armate, la sua marina è "alla pari" degli Usa e ha ormai "1000 testate nucleari": "tutto ciò non avviene per una parata militare a Pechino" ma per usare questa forza, con rischi "sempre maggiori" per Taiwan. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in visita a Berlino. "Ciò mostra che il teatro dell'Indopacifico è legato a quello nordatlantico", ha aggiunto. "Prima di attaccare Taiwan Xi Jinping chiamerà senz'altro il suo alleato minore, Vladimir Putin, per chiedergli di tenerci impegnati in Ucraina", ha ribadito.

UcrainaNato