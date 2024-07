Russia, il giornalista Usa Evan Gershkovich è stato condannato a 16 anni per spionaggio

Roma, 19 luglio 2024 – Il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato condannato in Russia a 16 anni di prigione per spionaggio da scontare in una colonia penale di massima sicurezza. Lo rende noto la Corte citata da Interfax.

L’editore del Wsj, Almat Latour, ha definito la condanna inflitta al suo giornalista “scandalosa”. Per Latour, Gershkovic è “detenuto ingiustamente per aver svolto il suo lavoro da giornalista”.

Evan Gershkovic, 32 anni, ha negato qualsiasi coinvolgimento e ha definito false tutte le accuse a suo carico. I pubblici ministeri russi sostenevano che avesse raccolto, su ordine della CIA, informazioni segrete riguardanti un’azienda produttrice di carri armati. Gershkovic è il primo giornalista americano arrestato e processato in Russia dai tempi della Guerra Fredda.

“L'imputato non ha ammesso la sua colpevolezza durante il processo. Tuttavia, l'insieme delle prove presentate alla corte è stato sufficiente per condannarlo”, ha riferito il servizio stampa del tribunale regionale di Sverdlovsk, dove si è svolto il processo.

Il processo si è svolto con insolita rapidità: solitamente un processo per spionaggio richiede mesi, mentre in questo caso il procedimento penale – svolto a porte chiuse – era iniziato solo il 26 giugno e si è concluso oggi dopo solo tre udienze. Questo ha alimentato le speculazioni riguardo la possibilità di uno scambio di prigionieri tra Washington e Mosca.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è rifiutato di commentare a riguardo: “Lascio la sua domanda senza risposta”, ha detto dopo essere stato interpellato da Reuters. Peskov aveva affermato pooc prima che non ci sarebbe alcun dialogo in corso con l’amministrazione Biden.

Solo ieri il Ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva confermato, in una conferenza stampa al Palazzo di Vetro di New York, che i negoziati fra Russia e Stati Uniti per la liberazione del giornalista erano in corso.