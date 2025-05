Thunderbolts domina il box office con quasi un milione di euro, ma in calo del 47%

I supereroi di Thunderbolts dominano ancora il box office del fine settimana, mettendo in cascina una cifra vicina al milione di euro (982.730), ma in calo del 47% rispetto a una settimana fa: nel complesso, il bottino dell'ultimo film Marvel - stando ai dati Cinetel - sfiora i 3,9 milioni (3.888.380 euro).

Sul podio si conferma in seconda posizione Black Bag: Doppio Gioco: il convincente thriller di Steven Soderbergh con Cate Blanchett e Michael Fassbender raccoglie 210.614 euro, portandosi a quota 734.290 in totale. Sale dal quarto al terzo posto Until Dawn - Fino all'Alba, il thriller horror di David F. Sandberg, con 153.845 euro nel weekend (per un totale di 1.340.794 euro in tre settimane nelle sale).

Seguono poi diverse new entry, tutte con incassi sotto i 150mila euro: al quarto posto Flight Risk - Trappola ad alta quota, il thriller di avventura di Mel Gibson, con Mark Wahlberg e Michelle Dockery (144.209 euro), in quinta posizione The Legend of Ochi, il fantasy di Isaiah Saxon con Willem Dafoe (140.663 euro) e in sesta Malamore, primo lungometraggio diretto da Francesca Schirru (138.404 euro).

Scivola dal terzo al settimo gradino della classifica Un film Minecraft, l'adattamento cinematografico live action del celebre videogioco, che finora ha trainato gli incassi ma questa settimana deve accontentarsi di 118.505 euro, per un totale che in sei settimane si avvicina ai 12 milioni (11.831.160 euro).

Ottava piazza per l'horror Werewolves di Steven C. Miller, ambientato in una notte da lupi mannari, che debutta con 77.175 euro in quattro giorni di programmazione.

Chiudono la top ten I Peccatori (Sinners), l'horror sui vampiri diretto da Ryan Coogler per Warner Bros. e interpretato da Michael B. Jordan, con 73.739 euro (per complessivi 1.190.600 euro) e Conclave di Edward Berger, rilanciato a 21 settimane dall'uscita dall'elezione del nuovo Papa Leone XIV, con 66.594 euro nel weekend (6.439.582 euro totali).

Nel complesso, il box office raggiunge 2 milioni 911mila euro, in calo del 34% rispetto allo scorso fine settimana (4 milioni 409mila euro) e del 30.47% rispetto al corrispondente weekend di un anno fa (4.190.030 euro).