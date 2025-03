Rtuk impone divieti di trasmissione a canali critici del governo turco

L'Autorità statale turca per la radio e la televisione (Rtuk) ha imposto un divieto sulle trasmissioni fino a 10 giorni a diversi canali televisivi con posizioni vicine all'opposizione, in relazione alla copertura delle proteste contro l'arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dall'incarico. Rtuk ha imposto un divieto di trasmissione per 10 giorni a Sozcu Tv e per 5 giorni a Halk Tv e Tele 1, popolari emittenti che danno spazio a voci critiche nei confronti del governo. Secondo quanto riferiscono i media turchi, sono state anche imposte multe contro gli stessi canali, oltre che contro Now, un'altra emittente.