Rocca, Corte Conti verificherà su Expo Osaka,sono sereno

"Io sono sereno. La Corte dei Conti verificherà. Ma voglio dire ai cittadini che si tratta di fondi europei dedicati all'internazionalizzazione e non è stato sottratto un euro alla sanità o ai servizi per i cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all'Aria che Tira su La7, in merito all'apertura del fascicolo di indagine da parte della Corte dei Conti per la trasferta della Regione Lazio all'Expo di Osaka.