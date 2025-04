Riccardo Muti guida 'Cantare amantis est' per Ravenna Festival 2025

Un unico immenso coro chiamato a raccolta dal maestro Riccardo Muti nel nome di Giuseppe Verdi. L'1 e 2 giugno, al Pala de André di Ravenna, ecco 'Cantare amantis est' (Cantare è proprio di chi ama, Sant'Agostino), il nuovo progetto curato da Anna Leonardi e Michele Marco Rossi, che emerge nel lungo cartellone di Ravenna Festival 2025 e si inserisce nel solco delle Vie dell'Amicizia tracciate da Muti per oltre un quarto di secolo, attraverso il mondo, da Sarajevo a New York, da Gerusalemme a Kiev, gettando "ponti" di fratellanza e richiamando alla speranza e alla pace.

La meta del viaggio è Ravenna stessa. "Cantare e far musica insieme è l'esempio più vivo di una società che attraverso l'armonia e la bellezza tende al bene comune", sottolinea Muti.

Il viaggio si traduce in una sorta di masterclass condotta da Muti, aperta a tutti (cori amatoriali e professionali, cantori esperti e principianti, di qualsiasi età e tessitura), libera e gratuita, a cui in molti stanno già rispondendo - sono già oltre 800 le persone che hanno aderito da tutta Italia.

"In questo momento drammatico, in cui il mondo è una polveriera accesa, in cui le persone continuano a morire sotto le bombe, i popoli europei si chiedono se investire sulle armi mentre i terremoti fanno migliaia di vittime e distruzione, i bambini vengono privati della vita e di un futuro; in questo momento, ho voluto lanciare una chiamata, un appello rivolto a tutte e a tutti, senza distinzione di provenienza, età, sesso, professioni, religioni".

Ci si misurerà con alcune delle pagine più celebri di Giuseppe Verdi - "Va' pensiero" da Nabucco, "Patria oppressa!" da Macbeth e "Jerusalem!... Jerusalem!" da I Lombardi alla prima crociata. Per compiere insieme, sempre per Muti "un vero Viaggio nella coralità come unione dei popoli e dei sentimenti, perché il canto è espressione della nostra anima e delle differenze che abitano in ognuno di noi. Per questo ho il desiderio di incontrare quante più persone possibili a Ravenna per cantare insieme, trasformandoci in un unico, grande Coro per un nuovo Viaggio dell'Amicizia fatto attraverso la musica di Verdi. Fondendo così le nostre voci in un messaggio di unione, solidarietà, e costruzione di pace".