Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Report Ue, Ungheria ancora maglia nera su Stato di diritto
8 lug 2025
Report Ue, Ungheria ancora maglia nera su Stato di diritto

Il sesto rapporto sullo Stato di diritto della Commissione Ue fotografa ancora una volta un'Ungheria da maglia nera. Budapest colleziona infatti nel 2025 il maggior numero di raccomandazioni, ben otto, oltre a registrare "nessun progresso" in diversi ambiti, tra cui la lotta alla corruzione ad alto livello, la riforma sul lobbismo, l'indipendenza dei media del servizio pubblico, la promozione di uno spazio civico sicuro. Unico "progresso significativo" registrato è quello relativo all'aumento della remunerazione dei giudici in linea con gli standard europei.

