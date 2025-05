Regolamento Safe: Prestiti Ue alla Difesa in Attesa di Approvazione a Maggio

"Non appena saremo riusciti a garantire" il via libera al regolamento Safe atteso "a maggio" per i prestiti Ue alla difesa, "ci sarà un seguito alla nostra discussione". "Anche oggi, alcuni Stati membri hanno espresso la loro opinione sulla necessità di ulteriori azioni". "Lasciatemi essere molto chiaro. La sicurezza è la nostra massima priorità". Il ReArm "è assolutamente cruciale. Detto questo, c'è un'ampia consapevolezza della necessità anche di altri strumenti". Lo ha detto il ministro delle Finanze polacco, Andrzej Domański, alla presidenza di turno dell'Ue, nella conferenza stampa al termine Ecofin a Bruxelles.