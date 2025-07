Ankara, 'interverremo contro i tentativi per dividere la Siria'

"Se perseguite la divisione e la destabilizzazione, lo percepiremo come una minaccia diretta alla nostra sicurezza nazionale e interverremo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, rivolgendosi ai gruppi presenti in Siria, come riferisce Anadolu. "Israele, non volendo vedere un Paese stabile nel suo vicinato, mira a dividere la Siria", ha detto il capo della Diplomazia di Ankara, facendo riferimento agli interventi dello Stato ebraico, nel contesto della crisi a Sweida. "Israele sta perseguendo una politica che mira a indebolire progressivamente la propria regione e a mantenerla nel caos", ha aggiunto Fidan.