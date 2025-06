Regione Lazio: QR code per identificazione chiara negli studi medici

"Stiamo lavorando, assieme all'ordine dei medici del Lazio, a un provvedimento che consenta, attraverso un QR code, una chiara identificazione di ciò che in uno studio medico è possibile fare, con un richiamo, anche alle specializzazioni del personale medico che lavora in quello studio. Questo affinchè il cittadino possa avere contezza". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interpellato in merito alla donna morta a Roma dopo l'intervento di liposuzione in uno studio privato nella zona di Torrevecchia, privo di autorizzazione.