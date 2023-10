Re Carlo, 'non ci sono scuse' per abusi coloniali in Kenya

"Non ci sono scuse" per le atrocità della colonizzazione britannica commesse contro i keniani. Lo ha detto martedì re Carlo III nel Paese dell'Africa orientale, senza tuttavia chiedere ufficialmente perdono per tali episodi perpetrati nel periodo coloniale come alcuni chiedevano. "Atti di violenza atroci e ingiustificabili sono stati commessi contro i keniani mentre conducevano... una dolorosa lotta per l'indipendenza e la sovranità. E per questo, non ci possono essere scuse", ha detto il sovrano britannico durante una cena di Stato ospitata dal presidente keniano William Ruto. (ANSA-AFP).