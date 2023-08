Pyongyang conferma il lancio di due missili

- SEUL, 31 AGO - La Corea del Nord ha dichiarato di aver lanciato due missili balistici a corto raggio come parte di un "esercitazione tattica di attacco nucleare" stimolata dalle esercitazioni militari statunitensi-sudcoreane, hanno riferito giovedì i media statali. Pyongyang ha lanciato oggi due missili in un "esercitazione tattica di attacco nucleare che simulava attacchi di terra bruciata contro i principali centri di comando e aeroporti operativi" oltre il confine con la Corea del Sud, ha scritto l'agenzia Kcna. "L'esercitazione ha lo scopo di inviare un messaggio chiaro ai nemici", ha affermato l'esercito in un comunicato diffuso dalla Kcna.