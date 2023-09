Proposta Repubblicani, no aiuti a Kiev, niente shutdown USA

Un gruppo di Repubblicani della Camera ha presentato un provvedimento per finanziare temporaneamente il governo americano fino al 31 ottobre, al fine di evitare uno shutdown alla fine di settembre. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'iniziativa prevede tagli a tutte le agenzie federali, esclusa quella per i veterani e il Pentagono, e non include i 20 miliardi di dollari richiesti da Joe Biden per l'Ucraina, così come i 16 miliardi per i disastri naturali. Non è chiaro se l'iniziativa sarà approvata dalla Camera, mentre sembra quasi certa la sua bocciatura in Senato.