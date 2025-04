Prezzi delle uova alle stelle: le alternative creative per Pasqua negli Stati Uniti

Con i prezzi delle uova alle stelle negli Stati Uniti, 13 dollari per una dozzina che solo qualche mese fa ne costava meno di 5, sono diventate virali sui social media le alternative da dipingere in occasione di Pasqua. La più trendy, per continuare a mantenere questa tradizione, diffusa soprattutto nel mondo anglossassone, sono le patate che, se si opta per un colorante naturale, possono anche essere mangiate durante le feste. Poi ci sono i marshmellows, le gommose caramelle di cui vanno matti i bambini americani, ma in versione gigante. Ci sono anche le cipolle, che potrebbero essere un problema per chi ha gli occhi sensibili, soprattutto i bambini. Infine le uova di plastica che in un qualsiasi Walmart costano solo 1,98 dollari la dozzina.