Povere Creature! subito in testa agli incassi nel weekend

Entra subito al primo posto della classifica Cinetel della settimana Povere Creature! di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Il film sull'affermazione di una libertà al femminile che non conosce preconcetti e schemi ottiene 1.989.973 euro in quattro giorni. Altre new entry al secondo posto, dove si piazza I Soliti Idioti 3, il ritorno, di e con Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Martino Ferro e con Sabrina Ferilli, in cui la famiglia viene vivisezionata attraverso cinque storie parallele, che incassa 1.945.059 euro in quattro giorni. Al terzo posto Tutti Tranne Te, classica commedia romantica di Will Gluck con Sydney Sweeney e Glen Powell, in stile Harry Ti Presento Sally ma con humor inglese, che guadagna 1.202.226 euro. Slittano dal primo al quarto posto Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni che ottiene 840.995 euro nel weekend per un totale di 2.444.886 euro e dal secondo al quinto posto Perfect Days di Wim Wenders che raccoglie nel fine settimana 552.661 euro (3.793.786 euro complessivi). Scende anche The Holdovers - Lezioni di vita, il film diretto da Alexander Payne che incassa 427.029 euro, per un totale in due settimane di 1.168.692 euro. Nuova entrata al settimo posto dove troviamo Dieci Minuti di Maria Sole Tognazzi, scritto con Francesca Archibugi, con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy e Alessandro Tedeschi, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Chiara Gamberale, che incassa 287.421 euro in quattro giorni. Seguono Wonka con 228.156 euro nel weekend per un totale di 14.567.396 euro. Guadagna una posizione Il Fantasma di Canterville, la versione animata dell'opera di Oscar Wilde, al nono posto con 213.416 euro nel fine settimana per un totale in due settimane di 522.120 euro. Chiude la classifica The Beekeeper, il film di azione di David Ayer con Jason Statham e Josh Hutcherson che incassa 208.948 euro per un complessivo di 1.795.874 euro in tre settimane. Nel weekend l'incasso complessivo è stato di 9.672.734 euro in aumento del 28% rispetto al weekend precedente.