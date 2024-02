Polveri sottili calate in 10 anni, ma non basta

L'inquinamento da polveri sottili PM 10 e PM 2,5 è calato in Italia negli ultimi dieci anni, ma in modo insufficiente. Le concentrazioni di PM 10 sono calate del 45% fra il 2013 e il 2022 (-2,1% annuo), ma nel 2022 è stato sforato il valore limite giornaliero della normativa nazionale nel 20% dei casi. L'Italia è lontana dallo scendere sotto i limiti (molto ambiziosi) delle polveri sottili raccomandati dall'Oms. Lo rivela il 4/o Rapporto Ambiente dello Snpa, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, la rete formata da Ispra nazionale e Arpa regionali.