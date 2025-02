Pnrr: calano le informative sospette nel secondo semestre 2024, Uif segnala trend positivo

Cala il numero delle informative di operazioni sospette legate al Pnrr: nel secondo semestre 2024 scendono a 225, dal picco di 481 del semestre precedente. Lo comunica la Uif, l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, che dal 2022 ha messo a punto uno specifico strumento che consente di far emergere le informative su anomalie connesse all'attuazione del Pnrr, grazie al quale ne sono state classificate 1.261 nel triennio 2022-24.

Nel secondo semestre dello scorso anno è calato anche il numero complessivo delle comunicazioni di anomalie ricevute dalla Pa, non necessariamente legate al Pnrr: da 752 dei primi sei mesi il numero è sceso a 512. Di queste, solo il 38,3% è legato al Pnrr, percentuale in calo rispetto al 58,9% del semestre precedente.

Il 95,7% delle informative di anomalie legate al Pnrr arrivate nel secondo semestre 2024 è stato classificato dalla Uif a rischio alto o medio-alto, classe che copre il 42% di tutte le segnalazioni analizzate nel triennio. A fine gennaio 2025 gli organi investigativi hanno restituito un feedback su circa il 94% delle informative sul Pnrr, che si è rivelato positivo per oltre il 71% dei casi.

Le segnalazioni, come già riscontrato nel 2023, hanno riguardato prevalentemente il segmento delle agevolazioni alle imprese, con un'indebita percezione e un improprio utilizzo o gestione dei fondi pubblici. Continua a essere meno rappresentato il segmento dei contratti pubblici e degli appalti per l'esecuzione di opere o la fornitura di servizi. Per quanto riguarda la tipologia dei segnalanti, l'intero flusso proviene da 77 soggetti rappresentativi di cinque categorie: il più attivo è la Pa (sette uffici).