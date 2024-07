Pm sequestra 83,9 milioni di euro a colosso logistica GXO

La Gdf di Lodi, in un'inchiesta del pm di Milano Paolo Storari, ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di 83,9 milioni di euro per frode fiscale a carico della filiale italiana della multinazionale statunitense della logistica GXO, che utilizza anche i droni per le movimentazioni merci. L'indagine, come altre portate avanti in questi mesi dal pm Storari, vede al centro i "serbatoi di manodopera": un presunto sistema attraverso il quale grandi aziende si garantiscono "tariffe altamente competitive" sul mercato "appaltando la manodopera" a cooperative e altre società in modo irregolare per i loro servizi di logistica.