Pichetto,a luglio la norma sul gas calmierato per le imprese

"Entro fine luglio arriverà. Non potevamo partire perchè era ancora aperto il confronto con l'Unione europea. Non avevamo ancora l'ok". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in un'intervista a Radio 24 rispondendo ad una domanda su quando arriverà il provvedimento per consentire la fornitura di gas a prezzi calmierati alle imprese energivore, il gas release.

"Stiamo preparando un provvedimento che contiene anche questo. - ha proseguito - Bisognerà anche trovare gli offerenti di questo gas".

Per quanto riguarda invece il ddl delega sul nucleare Pichetto ha spiegato che "manca un parere in conferenza unificata e dall'autunno sapremo la tempistica. Speriamo venga incardinato a settembre".

Sul maggior prezzo dell'energia in Italia rispetto ai partner europei sottolineato nei giorni scorsi anche dall'ad di Stellantis, Antonio Filosa, Pichetto spiega che: "la Francia è al 98% nucleare e quindi ha un prezzo dell'energia molto basso. La Spagna ha il nucleare, enormi superfici di fotovoltaico e tanti rigassificatori. Purtroppo l'Italia è dipesa negli ultimi 40 anni da petrolio e gas. Non abbiamo nucleare ed abbiamo difficoltà a crescere nel fotovoltaico perchè il nostro paesaggio va tutelato ed abbiamo anche l'agricoltura. Abbiamo l'unico percorso del nuovo nucleare".