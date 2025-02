Piazza Affari stabile: Ftse Mib invariato, Nexi in forte crescita

Si porta in parità Piazza Affari dopo due ore di scambi, con l'indice Ftse Mib invariato a 38.622 punti. Si mantiene a 113,5 punti lo Spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuale italiano in calo di 2,3 punti al 3,52% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,38%. I conti del 2024 e l'annuncio della cedola mettono le ali ai piedi di Nexi (+9,78%), seguita da Hera (+1,68%) e Stellantis (+1,26%), che rimbalza all'indomani dell'annuncio dell'avvio della 500 ibrida a Mirafiori. Bene anche Saipem (+1,24%), sull'onda lunga dei conti e del ritorno del dividendo, gira al rialzo Campari (+0,6%), seguita da Fineco (+0,56%). Si confermano deboli Stm (-1,2%)%), con vendite più consistenti per i rivali in Asia e nel resto d'Europa, Eni (-0,97%) all'indomani dei conti diffusi anche da Prysmian (-0,7%), Pirelli (-1%) e Cucinelli (-0,72%). In ordine sparso i bancari Popolare Sondrio (-1,37%), Bper (-0,63%), Intesa (-0,56%), Unicredit (-0,49%), Mps (-0,37%), Banco Bpm (-0,27%), Banco Bpm (-0,25%) e Mediobanca (-0,2%). Poco mosse Tenaris (-0,2%), Iveco (-0,13%) e Ferrari (-0,07%) insieme a Inwirt (+0,05%), Leonardo (+0,1%) e Poste (+0,15%).