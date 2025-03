Piazza Affari in positivo grazie alla crescita del Pil USA, oro ai massimi storici

Piazza Affari ha azzerato le perdite e si è portata in positivo (+0,26%) in scia a Wall Street dove gli investitori apprezzano la crescita del Pil nel quarto trimestre: segno di una economia in salute che potrebbe quindi assorbire anche l'impatto dei dazi. Migliorano anche le altre borse europee che hanno dimezzato le perdite malgrado le case automobilistiche restino sotto pressione. Francoforte cede lo 0,54%, Parigi lo 0,35%, Londra lo 0,38%.

L'oro, bene rifugio nelle fasi di incertezza, ha intanto ritoccato ancora i massimi a viaggia a 3.059 dollari l'oncia.