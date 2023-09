Peter Sarsgaard Coppa Volpi per Memory

Peter Sarsgaard, protagonista di Memory di Michel Franco, è il vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra del cinema di Venezia 2023. L'attore americano interpreta con Jessica Chastain il film, coproduzione Messico e Stati Uniti, incentrato sull'amore tra due persone profondamente ferite dalla vita che si ritrovano ad affrontare insieme traumi e demenza. Memory uscirà in sala con Academy Two.