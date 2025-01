Pedro Sanchez avverte: l'avanzata dei regimi autocratici minaccia la democrazia

"I regimi autocratici stanno avanzando in mezzo mondo. Il fascismo è già la terza forza politica in Europa e l'internazionale dell'ultradestra, guidata dall'uomo più ricco del pianeta, attacca apertamente le nostre istituzioni, attizza l'odio, fa apertamente appello ad appoggiare gli eredi del nazismo in Germania alle prossime elezioni che ci saranno nel più importante paese economico in Europa. E' una sfida che riguarda tutti noi che crediamo nella democrazia." Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, intervenendo alla commemorazione del 50/mo anniversario della morte del dittatore Francisco Franco.