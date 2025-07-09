Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'

La Cina respinge le accuse della Germania secondo cui una nave dell'Esercito popolare di liberazione avrebbe puntato un laser contro un aereo tedesco di ricognizione sul mar Rosso, definendo la vicenda "completamente incoerente con i fatti". Parlando nel briefing quotidiano, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato che "entrambe le parti dovrebbero adottare un atteggiamento pragmatico, rafforzare la comunicazione tempestivamente ed evitare malintesi ed errori di valutazione". A seguito della vicenda, Berlino ha convocato l'ambasciatore cinese in Germania al quale sono state presentate le proteste formali.