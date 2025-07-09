Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaGuerra UcrainaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraPechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'

Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'

Puntato da nave militare Cina contro aereo tedesco sul mar Rosso

Puntato da nave militare Cina contro aereo tedesco sul mar Rosso

Puntato da nave militare Cina contro aereo tedesco sul mar Rosso

La Cina respinge le accuse della Germania secondo cui una nave dell'Esercito popolare di liberazione avrebbe puntato un laser contro un aereo tedesco di ricognizione sul mar Rosso, definendo la vicenda "completamente incoerente con i fatti". Parlando nel briefing quotidiano, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato che "entrambe le parti dovrebbero adottare un atteggiamento pragmatico, rafforzare la comunicazione tempestivamente ed evitare malintesi ed errori di valutazione". A seguito della vicenda, Berlino ha convocato l'ambasciatore cinese in Germania al quale sono state presentate le proteste formali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ministero degli Esteri