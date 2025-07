Gemmato, pronto lo schema di Testo unico sulla farmaceutica

Semplificare, razionalizzare e rendere più efficace il complesso quadro normativo della farmaceutica: e' questo l'obiettivo dello schema di disegno di legge delega al Governo per la redazione del Testo unico della legislazione farmaceutica che il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha illustrato oggi alla Camera. "Con concretezza e responsabilità - ha dichiarato il sottosegretario nel corso di un convegno - portiamo avanti quanto annunciato lo scorso maggio, costruendo una cornice normativa unitaria e moderna, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e del settore. Accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, rafforzamento dell'assistenza territoriale: sono questi i principi da cui partirà il nuovo Testo unico".

La riforma coinvolge i ministeri competenti - Salute, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Ambiente, Giustizia - e prevede il passaggio alle Camere e in Conferenza Stato-Regioni per l'approvazione dei decreti attuativi. "L'obiettivo - ha spiegato il Sottosegretario - è superare la frammentazione normativa stratificata nel tempo, dai Regi Decreti del lontano 1934, agli emendamenti alle leggi di bilancio più recenti. Questo Governo vuole dare al Paese un impianto normativo chiaro, aggiornato e coerente per un settore che è vitale per la salute dei cittadini e l'economia nazionale".

Tra i punti qualificanti del provvedimento: migliore accesso ai farmaci per i pazienti, in particolare con patologie rare, croniche o invalidanti; revisione dei tetti di spesa e dei meccanismi di payback; potenziamento dei sistemi informativi sanitari e piena interoperabilità con il Fascicolo Sanitario Elettronico; digitalizzazione della prescrizione.