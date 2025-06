Papa Leone XIV: "No alla violenza, proteggiamo bambini e famiglie"

"Diciamo 'no' alla violenza, ad ogni violenza, ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie!". Lo ha detto questo pomeriggio Papa Leone XIV, nella commemorazione nella Cappella Sistina del beato cardinale Iuliu Hossu, vescovo della Chiesa greco-cattolica-romena e martire della persecuzione comunista, il quale "negli anni 1940-1944, contribuì a salvare dalla morte migliaia di ebrei della Transilvania settentrionale" e per questo è in corso "il suo processo di riconoscimento quale 'Giusto tra le Nazioni'".