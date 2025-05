Papa Leone XIV: Appello per la Pace in Ucraina e Preghiera per le Vittime

"In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino, colpito da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie". Così papa Leone XIV al termine dell'udienza generale.

"Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziative di dialogo e di pace - ha aggiunto il Pontefice -. Chiedo a tutti di unirsi nella preghiera per la pace in Ucraina e dovunque si soffra per la guerra".