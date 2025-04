Papa: "Lacrime sincere" e pace nel mondo a pezzi alla Via Crucis al Colosseo

In un "mondo a pezzi" c'è bisogno di "lacrime sincere". Lo scrive il Papa nei testi della Via Crucis che stasera si terrà al Colosseo con il cardinale vicario di Roma Baldo Reina, delegato dallo stesso Pontefice.

"La nostra convivenza ferita, o Signore, in questo mondo a pezzi, ha bisogno di lacrime sincere, non di circostanza", scrive il Papa nella meditazione dell'VIII stazione. Nella XIV e ultima il Papa ribadisce: "Gesù, che sembri dormire nel mondo in tempesta, portaci tutti nella pace del sabato. Allora la creazione intera ci apparirà molto bella e buona, destinata alla risurrezione. E sarà pace sul tuo popolo e fra tutte le nazioni".