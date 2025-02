Papa Francesco interrompe l'omelia per difficoltà respiratorie durante il Giubileo

"Adesso mi scuso un po', e chiedo al maestro di continuare la lettura, per difficoltà nel respiro". E' la frase pronunciata da papa Francesco - applaudito dalle decine di militari presenti in Piazza San Pietro alla messa per il Giubileo delle Forze armate - interrompendo la lettura dell'omelia e passando il testo alla lettura dell'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie.

Il Papa in questi giorni è stato sofferente per una bronchite: tuttavia non ha mai interrotto il programma delle udienze, limitandosi però a tenerle a Casa Santa Marta.