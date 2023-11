Osce, invasione russa in Ucraina è insulto a nostri valori

"La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina è un insulto" ai valori dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), ha dichiarato il suo presidente in carica, il ministro degli Esteri della Macedonia settentrionale, Bujar Osmani, all'apertura della riunione annuale del Consiglio dell'organizzazione. Questa guerra "mina la fiducia, il dialogo e la nostra capacità di agire", ha aggiunto, di fronte al suo omologo russo, Sergei Lavrov, la cui presenza aveva spinto l'Ucraina, la Polonia e gli Stati baltici a boicottare la riunione.