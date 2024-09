Onu, record di morti in una sola settimana in Cisgiordania

L'Onu ha lanciato un allarme sull'escalation dell'offensiva israeliana in Cisgiordania osservando che tra il 25 agosto e il 2 settembre si è registrato il "numero più alto di palestinesi uccisi in una sola settimana" da novembre 2024. Lo ha detto il portavoce dell'Ocha (Ufficio per il Coordinamento degli affari umanitari dell'Onu Stephane Dujarric, secondo quanto riportato da Anadolu. "In questo periodo sono stati uccisi 30 palestinesi, tra cui sette bambini. "Le forze israeliane devono rispettare gli standard legali internazionali". Preoccupazione è stata espressa dall'Ocha in particolare per la città di Hebron ora controllata da Israele, dove "si stanno ulteriormente aggravando le già difficili condizioni di vita". Intanto, nella Striscia di Gaza sono state uccise oltre 40 persone nelle ultime 24 ore, scrive il Ministero della Salute palestinese sul suo canale Telegram. "Fino a 42 persone sono state uccise e altre 107 sono rimaste ferite solo nelle ultime 24 ore a causa di incursioni e bombardamenti delle forze israeliane", ha affermato. "Il numero di vittime dell'aggressione israeliana fino ad oggi ha raggiunto quota 40.861, con 94.398 feriti", ricorda il ministero.