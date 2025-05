Omicidio a Settala: padre ubriaco uccide la moglie davanti alla figlia

"Papà, no!". Solo le parole disperate della bimba di 10 anni che l'altro ieri sera, a Settala, alle porte di Milano ha assistito all'omicidio della mamma: il padre 50enne, ubriaco e fuori di sè, ha ucciso la moglie in casa con una dozzina di coltellate.

Il grido della piccola, che ha poi dato l'allarme, è stato sentito da un vicino attorno alle 22 di sabato sera. La piccola, ora affidata a uno zio materno, circa un'ora dopo è riuscita a chiamare il 118. Ma, come emerge dagli atti dell'indagine, "è stata interrotta dal padre" che si è impossessato del telefono e, "insultando pesantemente" l'operatrice, ha chiuso la comunicazione.