Noa Argamani tra le 100 persone più influenti del 2025 secondo Time

Il settimanale americano Time ha incluso l'ex ostaggio Noa Argamani nella lista delle 100 persone più influenti del 2025. Argamani, rapita il 7 ottobre 2023 durante il festival musicale Nova e tenuta in ostaggio a Gaza per 245 giorni fu liberata a giungo dello scorso anno da un'operazione dell'Idf. Il video del suo rapimento, in cui si vede Noa urlare disperata mentre viene portata via su una motocicletta da uomini armati, è diventato uno dei simboli più riconoscibili dell'attacco del 7 ottobre. "La sua forza e la sua resilienza sono la prova vivente per il mondo che torneremo a danzare", ha scritto Doug Emhoff, marito dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, nelle motivazioni che accompagnano la sua selezione. Dopo la sua liberazione, Argamani ha parlato davanti al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, chiedendo un intervento internazionale per il rilascio degli altri ostaggi ancora nelle mani di Hamas. La sua storia è diventata un simbolo di speranza e resistenza.