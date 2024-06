Nigeria: epidemia di colera in Lagos, almeno 21 i morti

E' di almeno 21 morti il bilancio delle vittime di un'epidemia di colera scoppiata nello Stato nigeriano sudoccidentale del Lagos, rendono noto le autorità sanitarie citate dai media locali. Test di laboratorio avevano confermato la diffusione della malattia il 15 giugno scorso, con 401 casi d'infezione registrati questo mese. Da inizio anno all'11 giugno le morti per colera nel Paese africano sono state circa 30, con 65 casi confermati. Il consigliere speciale per la Salute del governo statale Kemi Ogunyemi ha attribuito l'aumento dei contagi e delle vittime ai recenti raduni per la festività musulmana dell'Eid al-Adha.