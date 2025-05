Rinnovo degli organismi legislativi del Veneto: elezioni nel prossimo autunno

Il rinnovo degli organismi legislativi del Veneto e del presidente della Regione avverrà nel prossimo autunno, non nella primavera 2026, come sarebbe stato possibile applicando la 'finestra' prevista dalla legge elettorale regionale. Così il Consiglio di Stato si è espresso nel parere chiesto dal Veneto sulla normativa applicabile per il prossime elezioni. La data di svolgimento delle consultazioni elettorali degli organismi regionali - affermano i giudici - "deve in ogni caso risultare conforme alla 'durata degli organi elettivi' stabilita dalla legge statale. La noma regionale non può che cedere di fronte alla norma statale".