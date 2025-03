Nave cargo Solong: nessun cianuro di sodio a bordo dopo collisione nel Mare del Nord

La nave cargo tedesca battente bandiera portoghese Solong, coinvolta nella collisione con la petroliera Stena Immaculate nel Mare del Nord, a poche miglia dalle coste britanniche dell'Inghilterra nordorientale, non trasportava cianuro di sodio, una sostanza altamente tossica, come detto in un primo momento. E' quanto emerge da una nota diffusa dalla compagnia Ernst Russ, proprietaria della portacontainer. "Confermiamo che a bordo c'erano 4 container vuoti che in precedenza hanno contenuto la sostanza chimica pericolosa", si legge nel comunicato. Una notizia molto positiva a fronte dei timori per le conseguenze ambientali.