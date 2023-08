Mosca, 'Vaticano equilibrato, continua il dialogo su Kiev'

Il "dialogo" tra Mosca e il Vaticano sull'Ucraina "continua". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Le relazioni tra la Russia e la Santa Sede, ha aggiunto la portavoce, sono improntate a "un approccio reciprocamente rispettoso e costruttivo" e Mosca "apprezza molto la linea equilibrata del Vaticano sul conflitto in Ucraina e gli sforzi della Santa Sede e di Papa Francesco personalmente per cercare una soluzione pacifica che purtroppo sono apertamente respinti dal regime di Kiev".