Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina nel Comasco

Non ce l'ha fatta il bambino di quattro anni che domenica scorsa era caduto in una piscina pubblica a Cermenate (Como). Il piccolo era stato recuperato dai bagnini del centro sportivo in stato di incoscienza. Trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo, è morto nelle scorse ore nel reparto di terapia intentiva. La famiglia, di origini marocchine, vive a Lomazzo (Como) e già martedì si era mostrata pessimista circa le sorti del piccolo. Secondo quando ricostruito, il bambino domenica mattina avrebbe abbandonato la piscina baby per tuffarsi in quella degli adulti, senza più riemergere. Il personale di sorveglianza lo ha recuperato nel giro di pochi istanti, ma le condizioni erano subito apparse molto gravi