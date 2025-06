Giorgia Meloni incoraggia gli studenti alla vigilia degli esami di maturità

"Ciao a tutti gli amici di Skuola.net, questa è una notte speciale. Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. È un mix di emozione, tensione, attesa. C'è chi ripassa l'ultima volta, chi non riesce a dormire, chi cerca di tenere a bada l'ansia. È normale: domani affronterete una prova importante". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio alla vigilia degli esami di maturità.

"L'esame di maturità è una tappa significativa del vostro percorso. Serve a misurare le conoscenze, certo, ma anche a mettervi alla prova. E in fondo è questo il suo vero valore: dimostrare a voi stessi quanto siete cresciuti, quanto siete pronti ad affrontare il futuro. So che non è stato un cammino semplice. Avete attraversato anni complessi, segnati dalla pandemia e da grandi cambiamenti. Ma proprio per questo, il traguardo che state raggiungendo vale ancora di più. Domani non sarete soli. Con voi ci saranno la vostra storia, la vostra personalità, il vostro coraggio. Fate del vostro meglio, con serietà e passione. L'Italia ha bisogno di giovani determinati, capaci di affrontare le sfide e costruire il domani. E ricordate: tutta l'Italia fa il tifo per voi. E io, da Presidente del Consiglio, sono orgogliosa di voi. In bocca al lupo, e forza!", conclude.