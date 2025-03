Microsoft: disservizio globale su Outlook e altri servizi, indagini in corso

Microsoft sta indagando sulle cause di un disservizio che ha coinvolto nella sera di sabato milioni di utenti in tutto il mondo, impedendo, in particolare, l'accesso al servizio di email Outlook per circa un'ora.

Il down si è verificato a partire dalle 15.30 americane (le 21.30 in Italia) e milioni di utenti non hanno potuto accedere alla propria posta elettronica. Il servizio è poi stato ripristinato, come pure gli accessi a Microsoft 365, Teams e Store, interessati come la posta dal blackout temporaneo.

Moltissime le segnalazioni del disservizio sui social, provenienti da molti Paesi, inclusa l'Italia. Tantissime anche le segnalazioni ai portali di controllo sulla rete, tra cui DownDetector.

Microsoft, in un post su X, fa sapere di avere individuato un errore di sistema, prontamente corretto anche se l'indagine prosegue.