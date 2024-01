Meloni, Pozzolo a collegio probiviri Fdi e in attesa sospeso

"Io ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l'autorità competente e che nelle more del giudizio sia sospeso da Fdi".Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nel corso dell'incontro con la stampa. "Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale, non so perché ce l'ha ma non va chiesto a me, ma all'autorità competente. Girava con un'arma a capodanno, presumo che a chi ha un porto d'armi capiti di portare un'arma, ma la questione è un'altra. Chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e serietà. E per questo c'è un problema con quanto accaduto, perchè non conosco la dinamica, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e chi non lo è stato è quello che detiene l'arma, vale per qualsiasi cittadino, figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci per uno di Fdi". EMBED START Image {id: "editor_0"} Emanuele Pozzolo nel corso del convegno “Iran: a un anno da Mahsa Amini, violenze e disinformazione del regime iraniano continuano” a Roma, 19 ottobre 2023. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI EMBED END Image {id: "editor_0"}