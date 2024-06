Meloni, modi violenti della sinistra sono difesa status quo

"Noi siamo patrioti che sanno qual è il verso della bandiera quando si sventola e lavoriamo affinchè tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti. Una parlamentare M5s ha evocato per per me Loreto e la sinistra manda in giro liste di proscrizione io penso che i modi violenti della sinistra siano una difesa disperata dello status quo una difesa del privilegio che ha garantito alcuni a scapito della maggioranza degli italiani. Noi abbiamo promesso di cambiare le cose andremo avanti senza farci intimorire sempre nell'interesse della nazione". Lo afferma la premier Giorgia Meloni su facebook parlando dell'approvazione del ddl Autonomia.