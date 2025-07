Meloni, in Ue abbiamo difeso il vino da etichette allarmistiche

"Ci siamo battuti insieme a livello europeo per difendere il vino dai tentativi di omologazione, dai sistemi di informazione fuorvianti e dalle etichette allarmistiche per il consumatore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'Assemblea nazionale di Unione italiana vini.

"Il nostro impegno prosegue per affermare il modello agricolo italiano e per garantire il necessario supporto dei fondi europei, partecipando da protagonisti ai negoziati sul nuovo pacchetto vino e ai lavori per la futura politica agricola comune - ha aggiunto Meloni -. Stiamo lavorando insieme a voi, anche a livello nazionale, per trovare tutte le soluzioni per rispondere al meglio alle attuali esigenze delle nostre imprese e del mercato, promuovendo il sentiero della ricerca, della formazione e dell'innovazione".