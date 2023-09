Meloni a Fdi, siamo una squadra,il 2024 ancora più difficile

"Nulla di quello che è stato fatto lo ha fatto una persona sola. Il nostro non è mai stato uno sport individuale, ma di squadra. E' questo il messaggio principale che voglio dare oggi all'assemblea nazionale di FdI. Come in ogni campionato che si rispetti, la partita che si apre è più dura di quella che si ha alle spalle. Ho bisogno di tutta la concentrazione, la lucidità, la responsabilità e l'ambizione - nel senso buono del termine - delle quali siete capaci. Perché se qualcuno dovesse pensare che l'anno passato sia stato difficile, signori, temo che non abbiate visto niente". L'ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni nella sua relazione all'assemblea del partito.