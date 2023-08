Meloni a Caivano, Parco Verde blindato dall'alba

È blindato dall'alba il Parco Verde di Caivano dove oggi verrà in visita la premier Giorgia Meloni. Le strade del quartiere sono state transennate e gli accessi al quartiere sono presidiate da decine di uomini delle forze dell'ordine. La Meloni si recherà alla scuola Morano, al suo arrivo sarà accolta, tra gli altri, da don Maurizio Patriciello che, dopo la vicenda delle violenze ai danni delle due cuginette, aveva rivolto l'invito alla premier; invito subito accolto. Al momento c'è poca gente per le strade che sono state in mattinata pulite.