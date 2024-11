L'eventuale fornitura di missili Taurus tedeschi a Kiev non cambierà il corso delle ostilità in Ucraina, ma aumenterà il rischio che il conflitto raggiunga "la sua fase più pericolosa": lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev. Friedrich "Merz, candidato alla carica di cancelliere tedesco, ha annunciato un ultimatum alla Russia", minacciando Mosca di dare "i missili tedeschi Taurus ai Khokhl (gli ucraini, ndr), scrive Medvedev. "È chiaro che questi 'ultimatum' sono di natura elettorale. È chiaro che questi missili non sono in grado di cambiare nulla di significativo nel corso delle operazioni militari", prosegue l'ex presidente russo. "La loro consegna è solo un modo per prolungare l'agonia del regime di Bandera - commenta riferendosi al nazionalista ucraino Stepan Bandera -. Ma gli attacchi con missili cruise aumentano il rischio che il conflitto raggiunga la sua fase più pericolosa".