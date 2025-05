Matteo Salvini: "Non voterò ai referendum, trascorrerò il tempo con i miei figli"

"Io non andrò a votare; gli italiani sono maturi ed ognuno è libero di andare a votare si o andare a votare no; vedo poco i miei figli, e quindi conto l'8 e 9 giugno di stare tanto tempo con i miei figli, o anche a casa". Così il vice premier Matteo Salvini all'aeroporto di Fiumicino a margine dell'inaugurazione del nuovo Terminal 3.

"I referendum sono un'arma politica: come in passato qualcuno invitò a non votare dei referendum, penso alla Giustizia a cui io tenevo ed a cui la Lega teneva, non condivido i contenuti di questi referendum, men che meno il regalo della cittadinanza anticipata, visto che l'Italia è il Paese europeo che dà più cittadinanze all'anno, e quindi conto l'8 e il 9 giugno di avere tempo da passare con i miei figli. In democrazia questo è permesso".